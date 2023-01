Di Biase alla Juventus, è ufficiale: il comunicato del club. Ecco tutti i dettagli

Nella giornata di lunedì 30 gennaio ha svolto le visite mediche e oggi, martedì 31, Di Biase ha firmato il suo contratto con la Juventus . L'attaccante arriva dalla Pistoiese. Notizia che era nell'aria da diverso tempo e ora è anche ufficiale. Il classe 2005 resterà in Serie D per continuare a giocare e raccogliere minutaggio visto anche la stagione importante che sta disputando con gli arancioni. La Juve si assicura un giovane interessante per il futuro e dall'estate sarà aggregato alla Next Gen .

La maglia orange, il 14 e l'idolo Cruijff: la storia di Di Biase

Juventus, ufficiale l'arrivo di Di Biase: il comunicato

La Juventus l'ha inseguito da tempo e ha superato la folta concorrenza per portare il classe 2005 in bianconero. Due giorni a Torino ricchi di emozione per Di Biase. Prima l'arrivo al J|Medical per le visite, poi la visita al centro sportivo e ora la firma sul contratto. La Juventus ha pubblicato l'ufficialità sul proprio profilo Twitter con dettagli annessi. Ecco la nota: "Gianmarco Di Biase è bianconero Resterà alla Pistoiese in prestito sino al 30 giugno 2023".

Anche la Pistoiese ha diramato il comunicato: "La società US Pistoiese 1921 comunica il trasferimento definitivo alla Juventus dell’attaccante Gianmarco Di Biase, classe 2005. Il giocatore, dopo il conseguente accordo tra le due società, rimarrà in prestito al club arancione fino al 30 giugno 2023 per poi trasferirsi allaJuventus Next Gen, la seconda squadra della Juventus Football Club"