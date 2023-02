Juve Next Gen, Zuelli e il salto di categoria: i segnali del progetto bianconero

Progetto e crescita. Un binomio importante difficile da abbinare in Italia. In un paese dove si guarda più ai risultati che alla volontà di far crescere giovani talenti e lanciarli nel calcio che conta, negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Una ventata di cambiamento c'è stata con l'arrivo della seconda squadra della Juventus . Formazione di Lega Pro sì, ma che permette ai giovani di fare uno step importante prima del grande salto. Uscire dalla Primavera e poter contare di un periodo formativo alla casa madre lascia tranquilli. Nessuna pressione per i risultati, nonostante l'obiettivo sia sempre quello di migliorarsi, e la possibilità di lavorare con serenità sul campo. Zuelli al Pisa è soltanto uno degli ultimi ragazzi arrivato in bianconero dopo il fallimento del Chievo e che ha avuto la sua crescita importante in questo anno e mezzo con la Next Gen .

Zuelli e i suoi fratelli: il progetto bianconero non funziona solo per la Juve

Emanuele Zuelli nell'ultima giornata di mercato si è accasato al Pisa in Serie B. Un passaggio importante in una squadra che punta a migliorarsi dopo la sconfitta ai playoff della scorsa stagione. Una possibilità per Zuelli di misurarsi in un campionato di livello. Un passo verso i piani alti. Ultimo di una serie di giovani passati dalla seconda squadra bianconera. Tanti i nomi: da Dragusin a De Winter fino ad arrivare a Dany Mota, Zanimacchia, Nicolussi Caviglia e Olivieri. Giusto per citarne alcuni.

Andando a scavare a fondo sicuramente si potrebbe trovare qualche altro nome che sta facendo un percorso volto a scalare le categorie. Un segnale importante di un progetto, quello della Juve, che funziona e non solo per i bianconeri. Chi più e chi meno questi ragazzi giocano e riescono anche a essere decisivi. Un percorso iniziato dal basso, ma che li ha visti crescere in un ambiente tranquillo prima del grande salto. Zuelli l'ultimo in ordine cronologico, ma in futuro saranno altri i ragazzi a compiere lo stesso percorso.