Juve Next Gen, cambia l'orario della sfida con il Lecco: ecco a che ora si gioca

La Juventus Next Gen questo sabato sarà impegnata in un match difficilissimo contro la Pro Sesto , la vera sorpresa di questo campionato per il girone A di Lega Pro e attualmente prima in classifica. Una gara non semplice, ma con i bianconeri di mister Brambilla che hanno ricominciato a macinare punti ottenendo due vittorie su due nelle ultime partite disputate contro Vicenza e Pergolettese. Nel frattempo, è ufficiale la variazione dell'orario del match successivo di campionato contro il Lecco .

Juventus Next Gen, si anticipa col Lecco

La sfida era e resta in programma per domenica 19 febbraio, ma a cambiare è l'orario. L'incontro, che si disputerà al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, era inizialmente stato fissato alle ore 14.30. Il club bianconero ha però annunciato che la sfida verrà anticipata di due ore, con lo start dunque alle 12.30. In mezzo alle due sfide tra Pro Sesto e Lecco ci sarà un'altra gara importantissima per la Juventus Next Gen: la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Foggia, che si giocherà mercoledì 15 alle ore 20.30. Dopo la sconfitta per 2-1 all'andata allo Zaccheria, i bianconeri proveranno a sovvertire il risultato e a qualificarsi per la finalissima della competizione tricolre. Saranno dunque giorni intensi per i ragazzi di mister Brambilla, tre partite impegnative e da non fallire in poco più di una settimana.