Juve Next Gen-Foggia, i tifosi rispondono presente: il dato sui biglietti venduti

La Juventus Next Gen si sta preparando alla sfida importante contro il Foggia in Coppa Italia Serie C. La gara d'andata ha visto i bianconeri uscire sconfitti di misura allo Zaccheria e ora proveranno a ribaltare il risultato al Moccagatta. La società ha iniziato la vendita dei biglietti con una bellissima sorpresa per i tifosi, anche per chiamare a raccolta quanto più pubblico possibile. Brambilla e i ragazzi si giocano l'accesso alla finalissima, già raggiunta e vinta nella stagione 19/20 con Pecchia in panchina.