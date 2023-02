Foggia, Gallo elogia la Juve Next Gen: "Qualità e filosofia ben precise"

C'è tanta attesa per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. La Juventus Next Gen affronterà il Foggia di Gallo al Moccagatta. Match importante per i bianconeri che stanno ricevendo anche un buon segnale dai tifosi in vista della partita attraverso i biglietti venduti. Brambilla e i suoi ragazzi avranno bisogno anche del sostegno dei supporters bianconeri per provare a ribaltare il risultato dell'andata. Proprio di questa partita ha parlato in conferenza l'allenatore Fabio Gallo del Foggia, reduce dal pari nel fine settimana contro il Crotone.