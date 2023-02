Juve Next Gen, Brambilla: "Voltiamo pagina, ci aspetta una gara molto importante"

La Juventus Next Gen raccoglie un'altra sconfitta in campionato. La squadra di Brambilla cade, dopo la partita contro il Lecco, anche contro la Triestina. A decidere la sfida ci ha pensato Tavernelli dopo appena 5' di gioco. I bianconeri hanno provato a cercare il guizzo per riportare il match in equilibrio ma gli sforzi non hanno prodotto nulla di fatto. Ora gli occhi della Next Gen e di Brambilla sono tutte rivolte alla fine d'andata della Coppa Italia di Lega Pro contro il Vicenza di giovedì 2 marzo. Al termine della partita di campionato contro la Triestina ha parlato mister Brambilla.