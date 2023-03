Juve Next Gen-Pro Patria, cambia l'orario della partita: quando si gioca

La Juventus Next Gen si appresta a entrare nel vivo delle ultime giornate della stagione. Mancano poche partite prima di capire quale sarà il futuro della squadra di Brambilla . Al momento la lotta serrata è alla corsa per i playoff, dove i bianconeri potrebbero rientrare anche grazie alla finale di Coppa Italia raggiunta. La squadra di Brambilla , nel match contro l'AlbinoLeffe ha ritrovato il sorriso vincendo una gara, grazie al gol di Cerri , complicata soprattutto per quanto riguarda l'aspetto mentale dovuto anche dal rammarico della sconfitta contro il Vicenza all'Allianz . La squadra ha risposto bene sul campo e anche l'allenatore ha elogiato la prova dei ragazzi al termine della sfida. Ora per i bianconeri due derby contro Novara e Pro Vercelli, prima della sfida contro la Pro Patria , che ha subito una variazione d'orario.

Juventus Next Gen-Pro Patria, cambia l'orario

Cambia l'orario ma non la data della sfida interna del 'Moccagatta' contro la Pro Patria. Si giocherà sempre il 19 marzo, ma anziché al pomeriggio i bianconeri scenderanno in campo alle 12:30. Non è la prima volta che la squadra di Brambilla apre con il lunch match, ed è stata proprio la Lega a ratificare la variazione con un comunicato ufficiale sul sito e la stessa Juve ha confermarlo con un tweet. Tre partite in una settimana per i giovani bianconeri, dal 12 al 19 marzo, un crocevia importante per la stagione della Next Gen.