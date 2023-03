Juve Next Gen, Sekulov come Ronaldo: l'esultanza dopo il gol al Mantova

Numero 7 sulle spalle, una maglia bianconera e l'esultanza dopo il gol. Tutto potrebbe far pensare a Cristiano Ronaldo, a cui i tifosi della Juventus sono legati da dolci ricordi di anni vissuti assieme, ma in realtà parliamo di Nikola Sekulov. L'esterno offensivo della Next Gen è stato protagonista nella prima frazione della partita contro il Mantova. Suo il gol che ha sbloccato momentaneamente la partita del 'Martelli' al termine di una bellissima azione corale. Il servizio di Compagnon e Sekulov bravo a depositare in rete. Quinto centro in stagionale, record personale per lui e poi la corsa verso la bandierina per imitare l'idolo Ronaldo. Dagli allenamenti insieme in prima squadra fino a emularlo dopo il gol, Sekulov continua a stupire.