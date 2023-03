Lo scudetto a Vinovo e la telefonata di Kulusevski: Juve, alla scoperta di Sekulov

Nelle sue vene, come tradisce il cognome, scorre sangue macedone. Nikola Sekulov , però, è nato a Piacenza ventun'anni fa e un terzo della sua vita l'ha trascorsa in bianconero . Madre natura gli ha offerto un fisico possente e una velocità fuori dal comune, lui ha fatto il resto con una rigida cultura del lavoro. Così, sui campi da pallone, la passione di bambino si è ben presto trasformata in voglia di arrivare. Dove? «A giocare la Champions League, voglio stare a quel livello», ha ammesso senza indugi in una recente intervista esclusiva concessa a Tuttosport. I primi passi nella sua Piacenza, la chiamata del Parma all'inizio del percorso nel vivaio. E poi... poi, appunto, la Juventus .

Sekulov sbarca a Vinovo nel 2016, giusto in tempo per centrare subito il “double” campionato e Supercoppa nella categoria Under 15, e da lì è tutto un crescendo rossiniano. La cavalcata fino all'Under 19, i gol in Youth League, la promozione in Next Gen. E, quindi, il grande salto. Dopo essersi messo in mostra con la Next Gen – così come Fagioli e Miretti, Soulé e Iling, Barrenechea e Compagnon –, l'esterno offensivo classe 2002 afferra la sua grande occasione. E che occasione. Nel derby d'Italia. Alla Scala del Calcio. La sfida di campionato tra Inter e Juventus a San Siro, con in palio il secondo posto della classifica senza asterisco, sarà infatti la sua prima tra i convocati di Allegri. Dopo anni di allenamenti “tra i grandi” alla Continassa, dove ha scherzato con Ronaldo e fatto amicizia con Mandzukic. Dove ha contribuito a portare Kulusevski, che a lui aveva chiesto un parere prima di approdare a Torino. Ora il primo momento da custodire gelosamente tra i ricordi. Difficilmente anche l'ultimo.