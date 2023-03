Juve, Rosucci e il messaggio per Da Graca: "Non è solo uno sport"

Certi messaggi non si possono ignorare. Così come certe storie. Quella di Marco Da Graca è davvero particolare e, proprio come da lui raccontata nel video pubblicato da Juventus Creator Lab, è occasione di rinascita e riscatto. Crescere in un quartiere difficile non affatto semplice, soprattutto quando sei ragazzo e le amicizie possono influenzare in positivo o in negativo. Spezzo e volentieri serve l'aiuto di una famiglia forte alle spalle per creare una sorta di protezione. Insegnamenti che possono cambiare la vita e anche per Da Graca è stato così.