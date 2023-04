Diretta Juventus Next Gen-Feralpisalò ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen in cerca di 3 punti preziosi in chiave classifica. I bianconeri di mister Massimo Brambilla vengono da due pareggi consecutivi per 1-1: prima quello casalingo contro la Pro Patria, poi quello nell'ultima partita a Mantova. Ora di fronte la capolista Feralpisalò (ore 14.30 al Moccagatta), con la compagine Under 23 che dunque proverà ad ottenere la vittoria per rientrare nella zona playoff, che è a portata di mano e distante solo 1 punto. La Juve Next Gen potrà contare su Kenan Yildiz, ormai vicino al passaggio definitivo dalla Primavera di Montero alla squadra di Brambila.