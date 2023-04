Diretta Sangiuliano-Juve Next Gen ore 16: dove vederla in tv, streaming e le probabili formazioni

La Juventus Next Gen scenderà in campo oggi, giovedì 6 aprile, visto che poi settimana prossima ci sarà il ritorno della finale di Coppa Italia Lega Pro contro il Vicenza. Alle ore 16 la squadra di Brambilla sarà ospite del Sangiuliano, formazione lombarda alla ricerca di punti salvezza. I bianconeri arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta subita contro la capolista FeralpiSalò e vogliono rientrare subito in carreggiata per non perdere di vista il treno playoff. La reazione avuta nella ripresa dai bianconeri nel match contro la prima in classifica lascia ben sperare.