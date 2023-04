Vicenza-Juve Next Gen, Brambilla: Allegri, Cerri e gli elogi al gruppo

Vicenza-Juventus Next Gen, le parole di Brambilla

Massimo Brambilla ha analizzato la prossima partita contro il Vicenza: "E' una delle partite più importanti della stagione. La finale è quella più bella e difficile da giocare. Siamo consapevoli della loro forza, ma abbiamo possibilità per portare a casa la Coppa. Loro hanno cambiato allenatore e sistema di gioco, sicuramente hanno variato qualcosa ma al di là di questo la rosa è di primo livello. Sono forti nonostante abbiano trovato qualche difficoltà nel corso della stagione. Abbiamo la possibilità di poter alzare un trofeo anche se non sarà facile giocare con la pressione dello stadio pieno. Siamo arrivati in fondo con merito. In questo mese i ragazzi hanno fatto bene e siamo in corsa per giocarci l'accesso ai playoff. Ora abbiamo la testa solo sulla partita contro il Vicenza e stiamo vivendo questa vigilia con tranquillità e la trasmettiamo ai ragazzi". Poi il progetto Next Gen: "Fare partite di livello è importante per i ragazzi per crescere. Ci permettono di capire la reazione dei ragazzi alla pressione e al risultato. Il percorso è importante anche per loro per il futuro. Non abbiamo un modulo predefinito da seguire. Allegri? Il fatto che ne parli è la testimonianza che è una categoria importante e si è accorto della crescita dei ragazzi. Il nostro obiettivo è far crescere, aiutare e migliorare i giovani nel loro percorso. Un occhio al risultato lo diamo per forza, ma serve avere pazienza e lavorare".

Sui singoli e la formazione: "Soulé, Iling e Barrenechea hanno accumulato esperienza con la prima squadra e hanno visto come si allenano e per loro è sicuramente un bagaglio importante, ma anche tutti i ragazzi sono cresciuti e possiamo giocarci questa Coppa al meglio. Siamo quasi al completo tolti gli infortuni di Iocolano, Crespi e Stramaccioni. Siamo pronti per affrontare la gara di ritorno. In queste partite chi subentra può essere decisivo. Sappiamo che siamo obbligati a vincere e poi da lì vedremo come andrà a finire. Cerri? E' migliorato tanto nella condizione. Ha lavorato tanto con fatica e i gol fatti nelle ultime partite premiano il lavoro che ha fatto dall'inizio dell'anno. Le sue qualità non sono mai state in discussione. Huijsen? E' un ragazzo molto giovane e deve migliorare sotto tutti gli aspetti, ha ancora ampi margini. E' un profilo interessante e ha la testa giusta per lavorare e crescere. Abbiamo anticipato il suo percorso perché lo abbiamo reputato pronto per fare il salto in Serie C. Anche Yildiz è un altro ragazzo molto importante per noi e vale lo stesso discorso fatto per Huijsen. Per lui giocare con noi è un motivo in più per crescere. Barbieri? Lui ha avuto un problema muscolare e deve ritrovare la condizione migliore. E' carico e a disposizione come tutti gli altri per affrontare la finale. Nonge? Si è aggregato con noi in qualche allenamento e si è dimostrato all'altezza e di poter stare con noi. Lo teniamo seguito per poi averlo con noi in futuro. Da Graca ha avuto un anno difficile, nell'ultimo periodo l'ho visto meglio".