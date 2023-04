Finale Coppa Italia Vicenza-Juve: carica Yildiz, arma Cerri per Brambilla

La Juventus Next Gen con la vittoria contro il Sangiuliano ha trovato la carica giusta in vista della finale di Coppa Italia di Serie C contro il Vicenza . Un risultato importante che proietta i bianconeri dentro la griglia dei playoff a due gare dal termine e un match importante da ribaltare dopo il risultato dell'andata. Alzare il trofeo per Brambilla , oltre al lustro della società, sarebbe anche un modo per entrare più avanti nei playoff. A firmare il gol vittoria ci ha pensato come al solito Leonardo Cerri . Decisivo ancora una volta con il suo mancino. Ora la testa è già alla Coppa Italia e alla sfida di martedì del Menti.

Yildiz, Sersanti e Muharemovic: carica per la Coppa

La Juve vince e ora aspetta la gara con il Vicenza per potersi guadagnare il secondo trofeo della storia. La carica è arrivata soprattutto dall'ultimo arrivato in Next Gen, e tra i più giovani in campo ieri, ovvero Kenan Yildiz. Il gioiellino bianconero non ha perso tempo, dopo l'esordio dal 1' con la maglia della seconda squadra, ha postato subito sui social una foto con la scritta: "Testa alla finale di Coppa Italia". Non nuovo a questi post sui social per caricare l'ambiente e i compagni. Il classe 2005 si candida a una maglia anche per la sfida al Vicenza, anche lui ormai ha effettuato l'up grade ed è in pianta stabile con Brambilla.

Non solo Yildiz, perché a ruota hanno fatto seguito anche altre storie e post di diversi ragazzi, come Sersanti e Muharemovic. Il difensore ha anche detto: "Siamo in zona playoff ma non dobbiamo mollare, e ora testa alla partita di martedì, in Finale di Coppa Italia". Quindi il focus è già posizione e la vittoria contro il Sangiuliano ha dato quella carica in più che non guasta mai.