Juve Next Gen, "testa alta": le reazioni social al ko di Coppa col Vicenza

La Juventus Next Gen dice addio al sogno Coppa Italia di Serie C. I bianconeri non riescono a bissare il successo del 2020 e nell'atto finale cadono contro il Vicenza: dopo la sconfitta all'andata, ko anche al ritorno per 3-2 in una gara dalle mille emozioni, e con i ragazzi di Massimo Brambilla che hanno lottato strenuamente fino all'ultimo minuto, con annesso rigore sbagliato e palo colpito. Delusione ma zero recriminazioni dopo due partite giocate ad alto livello e una crescita tangibile dei giovani.

Next Gen, reazioni social dopo il Vicenza Una sconfitta dunque che dispiace ma non pesa sul morale della Juventus Next Gen, che in campo ha dato, giocando un buon calcio e contendendo il trofeo al Vicenza fino alla fine. Dispiacere ma al contempo orgoglio che vengono mostrati anche sui social da parte dei calciatori biancoverdi dopo il ko. A partire da chi ieri ha aperto le danze con il suo gol, ovvero Nikola Sekulov, che ha postato una foto della sua esultanza con scritto: "Rimane un grande rammarico, ma a testa alta sempre ragazzi!". Un messaggio dato, con altre parole, anche da altri calciatori. "Testa alta sempre" scrive Matias Soulé, esattamente lo stesso ha postato Alessandro Riccio, mentre Enzo Barrenechea in una storia Instagram ha scritto: "Testa alta ragazzi, orgoglioso di questa squadra" con cuori bianconeri annessi. "Orgoglioso di noi" ha invece scritto Alessandro Sersanti, mentre Tommaso Barbieri, ultimo protagonista della serie "We The Next Gen" sul Tik Tok bianconero, ha pubblicato la foto di gruppo a inizio gara accostandogli, molto semplicemente, un cuore. A complimentarsi con i ragazzi della Next Gen anche chi, fino a un po' di tempo fa, era al loro posto e quella coppa nel 2020 la vinse anche, ovvero Nicolò Fagioli che ha dedicato ai giovani bianconeri un "Bravi lo stesso" con tre cuori finali.

I complimenti della Juventus Post sui social non solo per i calciatori, ma anche per il club bianconero. Prima, tramite l'account Twitter della Juventus Next Gen, sono arrivati i complimenti al Vicenza, vincitore della Coppa Italia. Successivamente, sul proprio account Instagram invece, due foto che ritraggono i calciatori delusi, medaglia al collo e sguardo rivolto alla premiazione dei biancorossi, con una didascalia che dice tutto: "Proud of you, UNITI. Fino alla fine". Tra i vari commenti a quest'ultimo post, gli applausi di Claudio Marchisio. Una sconfitta sul campo contro il Vicenza, ma un'ulteriore certificazionne di come il progetto Next Gen stia dando i suoi frutti.

