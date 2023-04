Juve Next Gen, Brambilla: "Con la Virtus Verona sarà una finale"

Ultimi 90 minuti di passione, che possono voler dire tanto. La Juventus Next Gen nella giornata di domani affronterà in trasferta la Virtus Verona , per quella che sarà l'ultima gara della regulars season. I bianconeri sono attualmente in dodicesima posizione nella classifica del girone A di Serie C, dunque una vittoria potrebbe non bastare all'Under 23 per ottenere un posto all'interno della griglia playoff, ma bisognerà necessariamente guardare anche ai risultati delle altre squadre.

Juve Next Gen, parla Brambilla

Alla vigilia del delicato match contro la Virtus Verona, tanti i temi toccati tecnico della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla: "La partita di domani varrà come una finale perchè avremo un solo risultato utile a disposizione per accedere ai play-off. L'unica differenza, però, rispetto a una finale sarà data dal fatto che non dipenderà soltanto da noi perchè al triplice fischio conteranno anche i risultati di chi ci precede in classifica. Contro l'Arzignano è mancato fondamentalmente il gol. La partita è stata giocata bene, con il ritmo e l'intensità giusti nonostante arrivassimo dalla finale di Coppa Italia Serie C dove avevamo speso tanto mentalmente e fisicamente. I ragazzi, però, avevano recuperato bene e hanno dato tutto quello che avevano. Come ho detto, però, non aver segnato ci ha penalizzato nel risultato finale, pur avendo creato diverse opportunità. Questo è un gruppo formato da ragazzi giovani che, però, hanno già dato prova della loro maturità. Sappiamo l'importanza della sfida contro la Virtus Verona, ma siamo tranquilli perchè andremo in Veneto a giocarci le nostre carte. La Coppa Italia ci ha dato la possibilità di giocare tante partite da dentro o fuori, dove eravamo obbligati a vincere e dove eravamo obbligati a fare la partita. Abbiamo maturato esperienza in questo senso nel corso della stagione. Siamo consapevoli che non sarà semplice perchè sarà un'altra prova di maturità. Affronteremo una squadra forte che è già qualificata ai play-off, ma farà di tutto per mantenere posizioni di privilegio in classifica e, perchè no, proverà anche a migliorarla per partire avvantaggiata, appunto, nelle prime sfide della fase finale del campionato. Ci aspettiamo una gara aperta dove tutte e due le squadre cercheranno di prevalere l'una sull'altra. Sarà una sfida aperta a qualsiasi risultato".