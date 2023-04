Juve Next Gen e la qualificazione ai playoff di C: cosa deve succedere

Juve Next Gen, gli incastri per i playoff

La Juventus aveva due strade per poter entrare nei playoff, la prima è sfumata dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Vicenza e la seconda è ancora in corsa. L'ultima giornata sarà decisiva per le sorti dei bianconeri, ma non dipenderà soltanto dal risultato della squadra di Brambilla. La Next Gen andrà a far visita alla Virtus Verona, già certa di partecipare ai playoff in virtù dei 55 punti già conquistati dopo il pari del weekend. A contendersi l'ultima posizione sono Renate e proprio la Juve, oltre alla Pergolettese, ma due punti più su con 51. I lombardi affronteranno la Triestina al Voltini di Crema per consolidarsi al decimo posto, mentre i nerazzurri giocheranno proprio contro l'Arzignano. 90' per conquistare i playoff sapendo che c'è solo un risultato utile per farlo, ovvero vincere e sperare in un passo falso delle concorrenti.