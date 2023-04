Juve Next Gen, Barrenechea e Riccio: carica playoff per i bianconeri

La Juventus Next Gen si gioca una stagione intera negli ultimi 90' della stagione. Contro la Virtus Verona serve una vittoria per provare a sperare nell'accesso ai playoff. Potrebbe non bastare perché molto dipenderà dagli incastri delle sfide di Renate e Pergolettese . Sarà una partita di fuoco, una sorta di battagli a cui i giovani bianconeri non vogliono proprio arrendersi, in un vero e proprio stile Juve.

Barrenechea-Riccio, carica Next Gen

Barrenechea l'aiuto dalla prima squadra per la Next Gen di Brambilla. Nelle ultime giornate i due ragazzi sono stati a disposizione per dare una mano ai ragazzi per provare a centrare l'obiettivo playoff. L'argentino è pronto a dare battaglia contro la Virtus Verona, ma non sarà certo l'unico. L'allenatore bianconero potrebbe anche ritrovare Pecorino dal primo minuto, ma la carica arriva dal centrocampista e da Riccio. Entrambi sui propri social hanno voluto postare due foto con poche parole ma significative. Per Barrenechea il motto bianconero: "Fino alla fine", mentre per Riccio il messaggio è simile ma scritto diversamente: "Fino all'ultimo respiro". La Next Gen ci crede e si carica per la sfida contro i veneti.