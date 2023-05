Juve Next Gen, speciale Nazionali: otto bianconeri convocati

Non solo i campionati stanno volgendo al termine, ma anche le competizioni internazionali che fra pochi giorni prenderanno il via. Dal Mondiale U20 fino all' Europeo U17 concludendo con la Coppa d'Africa U17 : in tutti e tre ci sarà un tocco di bianco e di nero visto che diversi ragazzi della Juventus rappresenteranno le rispettive Nazionali nelle varie manifestazioni. Da Solué a Bassino passando per Turichia e Nzouango : ecco la lista degli otto ragazzi convocati.

Italia U17, la lista dei convocati e il calendario

Next Gen on the Road: speciale Nazionali

La Juventus sul proprio sito ha voluto fissare il focus sui giovani che prenderanno parte alle varie rassegne internazionali. Ben otti i ragazzi convocati dalla rispettive Nazionali, un numero importante e un segnale del lavoro svolto dal club per la crescita dei calciatori. I primi della lista sono indubbiamente quelli legati al Mondiale U20: Soulé giocherà la rassegna iridata con la maglia dell'Argentina e proverà a replicare quanto fatto dalla Seleccion di Messi e Scaloni. Nella Francia è stato convocato Felix Nzouango, mentre in due sono presenti nell'Italia del Ct Nunziata. Turicchia e Fiumanò convocati con gli azzurrini per le sfide contro Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana. Dai Mondiali agli Europei U17: qui sono ben tre i giovani bianconeri chiamati dal Ct Corradi: i difensori Bassino e Pagnucco, più il centrocampista Crapisto. I tre dovranno affrontare un girone tosto contro Spagna, Serbia e Slovenia. Non solo loro andranno in Nazionale della Juve U17, perché anche Adam Boufander è tra i protagonisti del Marocco, impegnato nella finalissima della Coppa d'Africa U17 contro il Senegal. Sempre in campo sin qui nella competizione.