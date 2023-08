Juve Next Gen, De Marino saluta i bianconeri: va alla Virtus Francavilla

Il mercato della Juventus Next Gen prosegue a ritmi serrati. I bianconeri, reduci da un'ottima prestazione contro la Pro Vercelli vinta per 7-2 , stanno dando vita alle ultime trattative per definire la rosa.

Mister Massimo Brambilla avrà la squadra già definita per l'inizio del prossimo campionato Serie C, visto lo start della stagione rinviato al prossimo 3 settembre: esordio di fuoco con il Pescara.

De Marino alla Virtus Francavilla

L'ultimo movimento di mercato dei bianconeri è in uscita: a salutare la Juve Next Gen è Davide De Marino, che cambia squadra e girone. Il difensore classe 2000 approda alla Virtus Francavilla: si accasa ai biancazzurri con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024. Arrivato alla Juve nel 2021, è stato già protagonista di diverse stagioni in giro per la Serie C: prima il prestito al Pisa, poi al Pescara, ora al Francavilla. Altro giro, altra corsa e altro prestito: De Marino sveste il bianconero, il prossimo anno giocherà in Lega Pro, ma nel girone C.