Besaggio dalla Juve al Brescia: la formula della cessione

Michele Besaggio saluta la Juventus Next Gen . Il trequartista è stato ceduto al Brescia dopo aver totalizzato 39 presenze, messo a segno due gol e offerto 5 assist nella scorsa stagione tra girone A di Serie C e Coppa Italia di Serie C .

Besaggio, prima volta in Lombardia

Per il trequartista ex Juventus si tratta della prima esperienza in carriera in Lombardia dove avrà l'opportunità di ritagliarsi spazio per cercare di rilanciarsi nell'ottica della nazionali giovanili dopo aver indossato le maglie dell'Under 17 e 18.