Salifou alla Juve Next Gen dal Werder Brema: la formula dell'operazione

Nuovo arrivo in casa Juventus . Rinforzo per Next Gen : preso Dikeni Salifou . Ufficiale l'arrivo in maglia bianconera del togolese, classe 2003, ingaggiato dal Werder Brema con la formula del prestito annuale.

Salifou è un centrocampista di rottura che supera il metro e novanta d'altezza, fisico e con spiccate doti difensive, ma che non disdegna sortite offensive.

Juve Next Gen, chi Dikeni Salifou

La Juventus ha presentato Salifou con un comunicato ufficiale: "Nato in Germania e cresciuto, calcisticamente parlando, tra Monaco 1860 e Augsburg, Salifou è approdato proprio al Werder Brema nell'estate del 2022 venendo aggregato alla seconda squadra. Al termine della stagione 2022/2023 sono state 13 le sue presenze nel Werder Brema II, condite anche da tre reti. Nel febbraio scorso è riuscito anche a esordire tra i professionisti, con la prima squadra, in occasione del match contro lo Stoccarda. Ora, per lui, la stimolante avventura in bianconero, dove poter mettere in mostra tutto il suo potenziale. Ti aspettiamo in campo!"