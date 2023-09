Diretta Pescara-Juve Next Gen ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen è pronta ad esordire in questa nuova stagione di Serie C . I bianconeri saranno ospiti del Pescara, tra le protagoniste della passata stagione.

Il fischio d'inizio del match è atteso per le 20.45 allo stadio "Adriatico-Giovanni Cornacchia". A scaldare l'ambiente ci ha pensato già Zeman, con alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della sfida.

Pescara-Juve Next Gen: diretta tv e streaming

La gara tra il Pescara e la Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport, che detiene i diritti della Serie C. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now TV, nuovo sponsor della Lega Pro. In alternativa potete seguire la diretta testuale dell partita sul nostro sito.