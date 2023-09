Juve, Brambilla: “Come cambia la mia Next Gen. Sui nuovi arrivi…”

Così invece Brambilla sul prossimo avversario e il pesante ko alla prima giornata: "Contro il Rimini dovremo giocare la nostra partita, senza pensare alla gara che vorranno interpretare loro. Sicuramente avranno voglia di rivalsa arrivando da due sconfitte consecutive, ma questo aspetto non dovrà condizionarci in alcun modo. Dovremo essere pronti mentalmente per approcciare nel migliore modo possibile il match. Contro il Pescara abbiamo pagato a caro prezzo i nostri errori perché ne abbiamo commessi diversi e i nostri avversari sono stati bravi a sfruttarli per andare in rete. Sotto 3-0 la partita è diventata davvero difficile per noi, ma proprio in quel momento siamo stati bravi a segnare un gol e a restare in partita, di fatto, fino alla fine. Sicuramente, però, gli errori commessi all'esordio non dovremo ripeterli domani perchè altrimenti la gara si metterà in salita". Brambilla ha trattato anche l'argomento nuovi arrivi, e di quello che è l'obiettivo...