Juve Next Gen, Brambilla: "Yildiz e Cerri sono felici, Muharemovic..."

Gli aspetti positivi e da migliorare: "Da Ancona ci dobbiamo portare dietro l'ottimo approccio alla partita che abbiamo avuto. Il primo tempo è stato ottimo e non era scontato arrivando da tre sconfitte consecutive, per di più in uno stadio importante qual è il Del Conero. L'atteggiamento che hanno dimostrato i ragazzi è stato quello giusto, quello di una squadra viva che ha voglia di fare punti dopo un avvio non positivo sotto questo punto di vista. Ciò su cui, invece, dobbiamo migliorare molto è la gestione dei momenti in cui sono gli avversari ad avere il pallone. Abbiamo concesso alcune situazioni pericolose di troppo e in questo caso nello specifco l'Ancona non è riuscito a sfruttarle. Ddobbiamo indubbiamente essere più attenti".