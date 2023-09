Muharemovic-Juve, ufficiale il rinnovo fino al 2026: il comunicato

Tarik Muharemovic ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2026. Un prolungamento triennale come attestato di stima della società nei confronti del difensore centrale della Next Gen . Proprio con la seconda squadra bianconera il bosniaco ha trovato continuità e in questa stagione è anche vice capitano della formazione allenata da Brambilla.

Segnali di quanto il ragazzo abbia fatto bene sin dal suo arrivo alla Juve nell'estate del 2021. Un progesso nella sua maturazione che è stato visto anche dalla sua Nazionale, chiamato nella sosta di settembre per allenarsi al fianco di Pjanic, Dzeko e Krunic, giusto per menzionare chi è passato dalla Serie A. Ora è arrivato il rinnovo con il pensiero alla gara di domani, mercoledì 27 settembre, contro la Recanatese per dare continuità alla vittoria contro l'Ancona. Muharemovic, dopo la firma, ha scritto sui social: "Orgoglioso di prolungare il mio contratto fino al 2026 con la Juventus Come sempre grazie alla mia famiglia e alla mia squadra".

Muharemovic, rinnovo Juve: comunicato

Di seguito il comunicato della Juventus: "Tarik Muharemovic rinnova con la Juventus fino al 30 giugno 2026. È ufficiale il rinnovo di contratto del difensore bosniaco classe 2003 che prolunga, dunque, la sua avventura in bianconero. Arrivato nell'estate del 2021 dalla massima serie austriaca e nello specifico dal Wolfsberger, dopo una stagione nella nostra Under 19 - dove totalizza 28 presenze tra tutte le competizioni - passa in Next Gen. La stagione 2022/2023 è la prima tra i professionisti in Italia per Tarik. Al termine di questa annata scende in campo sedici volte tra campionato e coppa e a queste si aggiungono cinque apparizioni in Primavera. Quest'anno è ripartito forte, scendendo in campo in ogni gara disputata dalla Next Gen dall'esordio a Pescara il 2 settembre scorso. Muharemovic è sempre più una certezza per la squadra di Mister Brambilla e il rinnovo ne è la conferma. Congratulazioni, Tarik!".