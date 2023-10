Juve Next Gen-Perugia ore 14: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Tre vittorie, una sconfitta (contro la Torres) e un pareggio ( con il Sestri Levante ): è stato questo il bottino della Juventus Next Gen nelle ultime uscite. Un momento positivo per la squadra di Brambilla che contro il Perugia dell'ex Baldini vuole dare continuità all'ultimo periodo. Tre assenze importanti per i bianconeri con Yildiz , Huijsen e Nonge convocati da Allegri in vista della trasferta di San Siro contro il Milan.

Juve Next Gen-Perugia, dove vederla

La Juventus Next Gen è pronta a tornare in campo e lo farà contro il Perugia al Moccagatta alle ore 14. La gara sarà visibile su Sky Sport e anche in streaming sull'app Sky Go o Now Tv scaricabili su pc, smartphone e tablet.

Juve Next Gen-Perugia, le probabili formazioni

Juve Next Gen (3-4-1-2): Daffara; Stivanello, Poli, Muharemovic; Savona, Damiani, Salifou, Turicchia; Hasa; Cerri, Guerra. All.: Brambilla

Perugia (4-3-3): Furlan; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Seghetti, Vazquez, Matos. All.: Baldini

Arbitro: Leone di Barletta