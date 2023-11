Salifou e Lipari, gioielli Juve in Next Gen e prestito: tutto sulla Serie C

La Next Gen si sta dimostrando sempre più modello vincente e la Juve ormai ha iniziato a far scuola in questo ambito. Nell'ultimo turno la formazione di Brambilla ha trovato una vittoria importante contro l'Olbia: nel 3 a1 dei bianconeri, però, c'è un protagonista d'eccezione. Non si parla di Yildiz, Huijsen o Nonge, tre talenti in orbita prima squadra e preziosi nel dare il loro contributo alla seconda squadra, ma la sorpresa è stato Salifou. Il centrocampista è stato autore di un prova importante: tantissimi i recuperi (7 a partita), uno gli è valso anche il guizzo decisivo per la prima rete, e bravo negli inserimenti come dimostrato nell'azione sul secondo gol. Un tuttocampista, insomma, in grado di poter essere determinante in mezzo al campo per la squadra. Un successo per togliersi dalle sabbie mobili delle ultime posizioni. Da lui a Lipari, di proprietà proprio dei bianconeri e in prestito alla Recanatese, e domenica l'attaccante è stato decisivo nella vittoria sul campo del Pescara con la sua doppietta. Pagliari l'ha inserito nella ripresa e in poco più di mezz'ora ha avuto un impatto importante sul match. Tre punti pesanti per continuare a sognare i playoff per i marchigiani