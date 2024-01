Juve Next Gen, rientra Da Graca: Brambilla ha un rinforzo per l’attacco

La Juventus Next Gen non è partita nel modo giusto in campionato e ora sta recuperando i punti persi per strada. La classifica vede i giovani bianconeri al quattordicesimo posto. Nelle ultime tre giornate hanno collezionato un pareggio e due vittorie, l'ultima 4-3 contro il Pescara di Zeman. Per aumentare le soluzioni in attacco, la società ha deciso di anticipare il suo rientro. Questa la nota ufficiale dei bianconeri: "Cosimo Marco Da Graca torna alla Juventus Next Gen. L'attaccante, classe 2002, rientra dal prestito all'Amorebieta. Marco torna alla Juve dopo avere collezionato in tutto 13 presenze tra Liga 2 e Copa del Rey con gli spagnoli, con cui ha vissuto la sua prima esperienza lontano dal bianconero. Riprende così il suo percorso con la Juve, con cui ha già esordito in Prima Squadra sia in Coppa Italia (contro la SPAL) che in Champions League (contro il Malmö). Con la Next Gen, invece, sono state in tutto 58 le apparizioni, con 6 reti messe a segno. Bentornato, Marco!".