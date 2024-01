Juve Next Gen, torna Sekulov dalla Cremonese: altro rinforzo per Brambilla

I dirigenti bianconeri sono al lavoro per rinforzare la Juventus Next Gen. Dopo il ritorno di Da Graca, ora il club ha ufficializzato il rientro di Sekulov dal prestito alla Cremonese. L'attaccante italiano non ha trovato spazio in Serie B e darà una grande mano a Brambilla che è alla ricerca di fantasia e gol per risollevare la classifica. La squadra, dopo la vittoria contro il Pescara, è salita al 14esimo posto, ma non ha intenzione di fermarsi.