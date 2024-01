Juve Next Gen-Rimini: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo il pareggio contro la Recanatese per la Juve Next Gen è subito tempo di rialzare la testa. I bianconeri di Brambilla non perdono da quattro giornate di fila, ma per scalare la classifica hanno bisogno dei tre punti. Al "Moccagatta" affronteranno il Rimini , una squadra ostica che all'andata ha messo in difficoltà Hasa e compagni.

Juve Next Gen-Rimini, dove vederla in tv e streaming

Juventus Next Gen-Rimini sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go, se compreso nell'offerta. Il fischio di inizio del macth è previsto per le ore 16.15. Su Tuttosport la diretta testuale del match valido per la 22esima giornata di Serie C.

Le probabili formazioni di Juve Next Gen-Rimini

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Comenencia, Salifou, Damiani, Hasa, Rohui; Sekulov, Guerra. Allenatore: M. Brambilla.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Lepri, Gigli, Pietrangeli, Semeraro; Langella, Megelaitis, Delcarro; Lamesta, Morra, Ubaldi. Allenatore: E. Troise.

ARBITRO: Andrea Zoppi di Firenze.