La Juve Next Gen non sfonda, pari col Rimini: Muharemovic espulso

Secondo pareggio consecutivo per la Juventus Next Gen : dopo quello con la Recanatese , i bianconeri non vanno oltre lo 0-0 contro il Rimini . Al Moccagatta di emozioni ce ne sono davvero poche, soprattutto nella prima frazione di gioco. I bianconeri soffronto praticamente nulla, e si rendono insidiosi in un paio di occasioni: prima col tiro al volo di Sekulov ribattuto dalla retroguardia ospite, poi con un efficace contropiede concluso male proprio da Sekulov , il cui tiro è giunto in porta lentamente.

Nella ripresa il match diventa più fisico, Brambilla cambia e schiera una Juve a trazione anteriore, ma la difesa compatta del Rimini evita grandi rischi. L'unica vera chance della ripresa è proprio per i biancorossi, col neo entrato Iacoponi che al 90' sfiora il gol, con la palla che esce di pochissimo. Finale acceso con il doppio giallo in pochi minuti per Muharemovic, che lascia la Juventus in 10 per gli ultimi istanti di gara. Un punto per parte dunque: i bianconeri salgono 24, il Rimini a 27.

Juve Next Gen-Rimini, la diretta testuale

90' + 4' - FINISCE QUI!

Termina a reti bianchi il match del Moccagatta tra Juventus Next Gen e Rimini

90' + 3' - Vibranti proteste del Rimini per un presunto fallo di mano da parte di Damiani, per il direttore di gara non c'è nulla

90' + 1' - ESPULSO MUHAREMOVIC!

Secondo giallo per il difensore bianconero, che lascia la squadra in 10 per gli ultimi scampoli di partita

90' - Saranno 4 i minuto di recupero

90' - IL RIMINI SFIORA IL GOL!

Conclusione del neo entrato Iacoponi, la sfera termina di pochissimi a lato

88' - Da Graca prende il posto di Guerra nelle fila bianconere

87' - Rimini: entra Iacoponi, esce Cernigoi

84' - Ammonizione per Muharemovic, che interrompe con un fallo la ripartenza ospite

78' - Secondo cambio per Brambilla: Palumbo entra per Sekulov

77' - Appena entrato subito cartellino giallo per Marchesi

75' - Cambio per il Rimini: Marchesi prende il posto di Leoncini

74' - Azione prolungata della Juve: bel giro palla, cross basso di Rouhi che viene messo fuori. Ci prova Damiani ma il suo tiro viene ribattuto, la sfera arriva ad Hasa che libera il sinistro ma la conclusione termina alta

72' - RISPOSTA RIMINI!

Azione personale di Lamesta, che viene accerchiato dalla retroguardia bianconera: anche in questo caso un tiro-cross, ma Cernigoi sul secondo palo non ci crede

71' - Cartellino giallo per Cernigoi

70' - JUVE VICINA AL GOL!

Dalla lunga distanza Savona calcia di destro un insidiosissimo tiro-cross, la palla esce di poco vicino al palo

66' - Cambio per la Juve: dentro Cerri, fuori Salifou. Bianconeri con i 3 attaccanti

60' - Corner insidioso battuto da Rouhi, dopo una deviazione la palla arriva in zona Muharemovic che non riesce però a girarsi e concludere

56' - Calcio di punizione per la Juventus, cross nell'area avversaria da parte di Hasa, ottimo terzo tempo di Salifou che viene però anticipato

46' - INIZIA LA RIPRESA!

Si riparte dal pareggio a reti bianche dei primi 45'

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Termina per 0-0 una prima frazione di gioco priva di grandi emozioni, ma con la Juventus Next Gen pericolosa in un paio di occasioni

45' - Assegnato 1' di recupero

41' - Ammonito Leoncini, per aver interrotto irregolarmente la ripartenza guidata da Sekulov

39' - RIPARTENZA JUVE!

Ottimo disimpegno dei bianconeri, Damiani porta palla, non vede il movimento di Guerra che era solo, serve invece Sekulov la cui conlcusione è però debole: Colombi blocca senza problemi

37' - Salifou il primo ammonito della gara: era diffidato, salterà la prossima sfida dei bianconeri contro la Spal

28' - Ancora Juve in avanti: azione personale di Hasa che allarga sulla sinistra per Rouhi, cross insidioso in mezzo per Salifou il cui colpo di testa viene però deviato in corner

27' - Calcio d'angolo Rimini, Lepri prende il tempo a tutti ma di testa non inquadra la porta

24' - OCCASIONE JUVE!

I bianconeri si accendono: Hasa allarga per Comenencia che serve Savona, cross in mezzo leggermente deviato, Sekulov prova il tiro al volo ma viene ribattuto. L'azione prosegue e ancora Sekulov serve Rouhi, l'esterno viene fermato sul più bello

20' - Calcio di punizione dai 20 metri per il Rimini, Lamesta si incarica della battuta: prova il tiro col mancino sul primo palo, Daffara risponde presente

11' - Si fa vedere il Rimini: cross basso e forte di Lamesta, bravo Savona a chiudere

2' - Juve subito insidiosa: bellissimo filtrante di Hasa per Salifou, cross pericoloso in mezzo ma leggermente troppo forte

1' - Parte la sfida al Moccagatta