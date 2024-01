Spal-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Juventus Next Gen di nuovo in campo. La squadra allenata da Massimo Brambilla è reduce da due pareggi di fila, l'ultimo in casa contro il Rimini. I bianconeri proveranno dunque a ritrovare la vittoria nella sfida odierna in casa della Spal. Non sarà della gara Muharemovic: il difensore è stato espulso nello scorso match e dunque sconterà il turno di squalifica contro i biancazzurri. Assente per squalifica (giunto alla 5° ammonizione stagione col Rimini) anche Salifou., mentre nelle fila della Spal squalificato Carraro.