Pedro Felipe ufficiale, la Juve piazza il colpo: chi è e dove gioca

La Juventus ha ufficializzato Pedro Felipe come nuovo rinforzo per la Next Gen di Brambilla. Il centrale brasiliano, paragonato in Brasile proprio al connazionale Bremer, è pronto a mettersi a disposizione della seconda squadra in questa seconda parte di campionato. Appena vent'anni per il centrale classe 2004, un vero e proprio colpo in prospettiva per i bianconeri visto che in patria si parla benissimo di lui. La dirigenza ha lavorato sotto traccia per portarlo in Italia ed è riuscita a convincere il Palmeiras. La formula concordata tra i club è quella del prestito fino al termine della stagione, ma con facoltà di prolungare il periodo a Torino e di rendere definitivo il trasferimento a fronte di un investimento da 2 milioni di euro.