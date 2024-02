Comenencia, riscossa Next Gen: il classe 2004 può essere utile alla Juve

TORINO - Dopo la sconfitta contro la Fermana, la Juventus Next Gen non si è più fermata. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: i bianconeri non perdono da nove partite e sono reduci da quattro successi consecutivi. Stasera alle 20.45, al Moccagatta di Alessandria, arriva la Lucchese, una gara da prendere con le pinze nonostante i rossoneri abbiano ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Non sono casuali, in questo senso, le parole del difensore Riccardo Stivanello, che ieri ha posto l'accento sulle difficoltà del match: «Contro il Sestri Levante non è stata una partita semplice, ma siamo soddisfatti di essere riusciti a portare a casa la vittoria. Siamo consapevoli di avere sofferto molto in alcune situazioni nel secondo tempo, ma da squadra e con un po' di fortuna siamo riusciti a ottenere tre punti molto importanti. Contro la Lucchese ci attende un'altra sfida molto dura e le due partite che abbiamo già affrontato tra campionato e Coppa Italia lo hanno confermato. Servirà la nostra migliore versione per uscire soddisfatti dal campo».