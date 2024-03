Comenencia e Daffara, sogni Juve: "Playoff e sfida in Champions con l'Inter"

Giovanni Daffara e Livano Comenencia hanno parlato sul canale Twitch della Juventus. Il portiere e il centrocampista della Juve Next Gen si sono, innanzitutto, presentati a vicenda: "Livano gioca come esterno a destra. Fuori dal campo è una persona molto generosa. Per lui che parla un'altra lingua è difficile ambientarsi. In campo sovrasta gli avversari sia tecnicamente sia fisicamente. Mi piace molto come persona, perchè è una persona molto buona". "Giovanni ha una grande mentalità perchè è sempre concentrato su cosa fare. È un portiere moderno e dominante. È una persona molto silenziosa".