Damiani sblocca, Guerra chiude: la Juve Next Gen sa soffrire, Entella ko

Seconda vittoria di fila per la Juventus Next Gen: dopo il successo sul campo dell'Arezzo, i ragazzi di Brambilla si ripetono anche nel recupero della 33esima giornata contro la Virtus Entella e salgono così al sesto posto insieme al Pescara a 48 punti. I bianconeri si difendono bene e non concedono quasi nulla per tutta la sfida. Protagonisti del match Damiani e Guerra, autori dei due gol. L'attaccante raggiunge così quota 14 reti in campionato. Un unico neo macchia un po' la partita: proprio l'esperta punta e anche Comenencia dovranno saltare il prossimo match contro il Cesena per la quinta sanzione (erano in diffida).