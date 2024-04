Juve Next Gen-Virtus Entella: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Alle 14.30 la Juventus Next Gen ospiterà allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria la Virtus Entella , match valido per il recupero della 33esima giornata di campionato. La gara d'andata, disputata a dicembre a Chiavari , fu vinta dai bianconeri per 1-0 con il gol decisivo di Luis Hasa . La squadra allenata da mister Brambilla è reduce dalla vittoria per 1-0 sul campo dell' Arezzo dello scorso sabato grazie alla rete di Simone Guerra .

Dove vedere Juventus Next Gen-Virtus Entella

La sfida tra Juventus Next Gen e Virtus Entella, valida per la trentatreesima giornata del Campionato Serie C, girone B, sarà visibile su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Su Tuttosport.com la diretta testuale del match.