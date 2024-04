Next Gen, i voti alla stagione: Hasa magico, Comenencia fulmine, Turicchia asso

Juve Next Gen, le pagelle: gli attaccanti

Samuel MBANGULA 6: Complice un lungo infortunio non è riuscito ad incidere come le premesse iniziali facevano presagire. Dopo un avvio a singhiozzo, è tornato dopo le problematiche fisiche con una Juve al top, consolidata in uomini e risultati



Simone IOCOLANO ng: Dieci presenze, o meglio spezzoni per il classe 1989, che l'anno scorso fu frenato dal brutto infortunio in finale di Coppa Italia di Serie C. Quest'anno è stato l'anno del ritorno in campo, che però non ha coinciso con un ritorno ad essere decisivo



Clemente PEROTTI 5.5: Figura da comparsa, non riesce mai a diventare elemento fisso nelle rotazioni della squadra. Per la verità, di occasioni gliene vengono concesse poche (appena 753’ tra campionato e coppa senza particolari problematiche fisiche)



Nikola SEKULOV 7.5: Torna dal prestito alla Cremonese, e con il bianconero addosso si riaccende. Ma fa di più: raddrizza la strada di una squadra in difficoltà, con la sua qualità ma anche e soprattutto con la sua leadership. E infatti una volta rivisto il campo non lo abbandona più: 16 presenze, 5 gol e 2 assist messi a referto. L’uomo decisivo



Lorenzo ANGHELÈ 7: Inizia con la Primavera, ma le sue potenzialità sono così in ascesa che necessita di uno step ulteriore. In Next Gen, a modo suo, diventa punto fermo. Non sempre da titolare, ma numerose volte a gara in corso. E più di una volta il suo ingresso è risultato determinante. Un anno di crescita che lo porterà presto a diventare membro inamovibile dell'U23, e chissà presto forse anche qualcosa di più



Tommaso MANCINI 6: Poche le occasioni avute a disposizione, difficile incidere dopo il salto tra i professionisti e con poco minutaggio. Una cosa però di certo non è mai mancata al giovanissimo attaccante: la giusta attitudine nello scendere in campo. Anche nelle difficoltà si è sempre mostrato pronto, reattivo e combattivo, anche se raramente è riuscito a lasciare il segno. Menzione speciale per l’indimenticabile tripletta segnata in Coppa