Juve Next Gen show: Savona-Damiani gol, Arezzo ko! Chi sfida al 2° turno playoff

Proseguirà anche al secondo turno interno ai gironi l'avventura nei playoff della Juventus Next Gen . Nel primo atto della post season i bianconeri al Moccagatta superano per 2-0 l' Arezzo , in una gara ricca di colpi di scena e in cui il vero protagonista è stato il Var : ben tre on-field review per l'arbitro Sacchi. Le due reti di marca bianconera nella ripresa: prima Savona trasforma perfettamente un calcio di rigore, incrociando il tiro; poi a gara praticamente terminata Damiani non spreca il passaggio vincente di Mbangula e fissa il risultato sul 2-0.

La squadra di Massimo Brambilla avrebbe superato il turno anche in caso di parità, in virtù del miglior posizionamento in classifica durante il campionato. Una regola che, nella prossima fase, costringerà invece la Juve Next Gen a vincere: i bianconeri ora se la vedranno infatti col Pescara, a cui stasera è bastato pareggiare per 2-2 col Pontedera per passare il turno. L'appuntamento è per sabato 11 maggio all'Adriatico: gli abruzzesi avranno a disposizione 2 risultati su 3, solo la vittoria invece a disposizione dell'U23 juventina per accedere alla Fase Nazionale dei playoff. Definitivi i risultati del primo turno dei playoff, sono dunque ufficiali tutti gli accoppiamenti per quello successivo.

Juve Next Gen-Arezzo, rivivi la diretta testuale

90' + 9' - FINISCE QUI

Sul gol di Damiani finisce la gara: è 2-0 per la Juve Next Gen sull'Arezzo, i bianconeri vanno avanti nei playoff

90' + 9' - DAMIANI LA CHIUDE!

Contropiede letale dei bianconeri, Mbanugla serve Damiani che davanti la porta non sbaglia

90' + 7' - Mulazzi prende il posto di Comenencia

90' + 3' - CLAMOROSO ERRORE DI ANGHELÈ!

Bellissimo spunto di Rouhi che crossa in mezzo, Mbanugla di prima per Anghelè che è in area tutto solo all'altezza del dischetto del rigore, ma incredibilmente conclude alto

90' + 1' - CHE CHANCE PER SALIFOU!

Azione personale che lo porta anche a saltare il portiere avversario, ma perde il controllo della sfare che si perde sul fondo

90' - Saranno ben 7' di recupero

90' - COMENENCIA SPRECA TUTTO!

Bella palla di Hasa per l'esterno poi sbaglia il passaggio in area per Salifou

84' - Esce Sekulov nella Juve, al suo posto Anghelè

83' - Castiglia e Sebastiani in campo per Polvani ed Eklu: esauriti i cambi dell'Arezzo

81' - Nonge esce ed entra Salifou, Cerri lascia il posto a Mbangula

78' - SUPER DAFFARA!

Splendida conclusione a giro di Guccione, l'estremo difensore bianconero si supera

72' - Pattarello e Gaddini prendono il posto di Foglia e Montini

72' - SAVONA PORTA I BIANCONERI AVANTI!

Calcio di rigore perfetto, Trombini intuisce ma non basta: è 1-0

71' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS!

Terzo on-field review per l'arbitro Sacchi, che constata l'intervento di mano nell'area dell'Arezzo da parte di Settembrini

66' - ANCORA VAR DECISIVO, ESPULSIONE REVOCATA!

L'arbitro viene richiamato all'on-field review e sostituisce il rosso col giallo: Renzi entra duramente ma prende soltanto di striscio Nonge

65' - AREZZO IN 10 UOMINI!

Bruttissimo intervento di Renzi su Nonge col piede a martello, amaranto in inferiorità numerica

63' - GUCCI SPRECA IN AREA!

Occasionissima per l'Arezzo, con l'attaccante che dopo un rimpallo ha una grandissima chance in area, ma tira male e Daffare blocca

60' - SEKULOV VICINISSIMO AL GOL!

L'esterno bianconero imbeccato benissimo da Hasa, aspetta forse un attimo di troppo per calciare, poi tira sul primo palo: bravo Trombini a deviare in corner

50' - Altro tentativo ospite, stavolta ci prova Settembrini da appena dentro l'area: Daffara blocca senza problemi

48' - PALO DELL'AREZZO!

Coccia supera in velocità Comenencia, tenta la conclusione forte sul primo palo che scheggia la parte esterna del legno e si perde sul fondo

46' - INIZIA LA RIPRESA!

Si ricomincia dallo 0-0 del primo tempo

45' + 3' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Si conclude a reti bianche la prima frazione di gioco: ad inizio partita l'episodio più rilevante, il gol annullato a Sekulov dopo revisione al Var

45' - Concessi 3' di recupero

42' - L'AREZZO SI FA PERICOLOSO

Ospiti che negli ultimi minuti si proiettano costantemente in avanti, stavolta anche in maniera pericolosa: bella girata di Eklu che ci prova col destro, la palla esce davvero di poco a lato

40' - Si fa rivedere l'Arezzo: colpo di testa di Gucci che non trova però la porta

35' - Giocata clamorosa di Comenencia, che salta Montini in bello stile e prova a mettere in mezzo da posizione insidiosa, ma il suo cross è troppo forte e impreciso

33' - JUVE, CHANCE PER HASA

Il fantasista tenta la conclusione da fuori: traiettoria insidiosa con la palla che sbatte a terra e schizza sul terreno bagnato, ma la sfera non inquadra lo specchio della porta

29' - ROUHI PERICOLOSO!

Tentantivo direttamente da punizione per l'esterno, palla che, complice una deviazione, esce di pochissimo

28' - Il primo cartellino giallo è per gli ospiti: ammonito Montini

26' - Arezzo costretto al primo cambio: Damiani out, al suo posto Foglia

22' - CI PROVA CERRI!

Cross insidiosissimo di Rouhi sulla sinistra, il centravanti della Juve Next Gen in spaccata non arriva per un soffio

17' - TENTATIVO CON SETTEMBRINI

Due occasioni in rapida successione per il fantasista amaranto, prima da punizione e poi al volo sulla ribattuta, ma il muro bianconero respinge

15' - TUTTO ANNULLATO! SI RIMANE SULLO 0-0!

Il direttore di gara Sacchi viene richiamato al Var e torna sui suoi passi: intervento di Nonge falloso, si riparte con la punizione per l'Arezzo

13' - JUVENTUS IN VANTAGGIO!

Contrasto al limite dell'area bianconera, Nonge recupera palla e porta avanti benissimo il contropiede, serve Cerri sulla sinistra: cross in mezzo e Sekulov, al volo, trafigge il portiere

10' - OCCASIONE PER L'AREZZO!

Alla prima chance offensiva subito ospiti pericolosissimi: su un rinvio della retroguardia bianconera, in controbalzo Guccione libera un potente sinistro che si perde di poco a lato

6' - Si fa vedere la Juventus: insidiosa azione di Damiani in progressione, poi l'incomprensione con Cerri. Bianconeri aggressivi in pressing sotto la pioggia fitta del Moccagatta

1' - SI PARTE, INIZIANO I PLAYOFF!