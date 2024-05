Juve Next Gen-Arezzo: gol annullato, rosso tolto e rigore dato con il Var!

Rigore per la Juve Next Gen al Var

Passano pochissimi minuti dall'episodio del cartellino rosso, che Sacchi è costretto ad andare per la terza volta all'on-field review. Infatti su una palla messa in mezzo dalla Juventus nell'area dell'Arezzo c'è stato un tocco sospesso da parte di Settembrini. Il direttore di gara rivede l'episodio al monitor per poi constatare che la deviazione è effettivamente avvenuta con il braccio: inevitabile il calcio di rigore concesso alla Juve Next Gen, con Savona che dagli 11 metri non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.