Juve Next Gen, ecco l’avversaria playoff: data e orario di andata e ritorno

GARA 1: Juventus Next Gen-Carrarese

GARA 2 : Catania-Avellino

GARA 3 : Benevento-Torres

GARA 4: Vicenza-Padova

Il regolamento e il tabellone Final Four

Come per il turno precedente, anche in questo varrà la regola del miglior piazzamento in classifica. Dunque le squadre che giocheranno il ritorno in casa, ossia le teste di serie, in caso di stesso risultato nelle due sfide (due pareggi oppure una vittoria e una sconfitta ma con stesso numero di gol fatti e subiti) andranno avanti in virtù del miglior risultato avuto durante il campionato. La regola del miglior piazzamento in graduatoria decadrà a partire dal turno successivo, ovvero dalle semifinali.

In questa occasione, oltre agli accoppiamenti sopracitati, è stato sorteggiato anche il tabellone per le Final Four: dunque chi passerà il turno saprà già chi si ritroverà di fronte successivamente, consapevole anche di quando giocherà in casa e quando fuori. Questo il tabellone per semifinali e finali.

SEMIFINALI

SEMIFINALE A : Vincente GARA 2-Vincente GARA 4

SEMIFINALE B: Vincente GARA 1-Vincente GARA 3



FINALE