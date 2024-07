Montero è il nuovo allenatore della Juve Next Gen, ufficiale: "È un orgoglio"

Montero: "Essere alla Juve è un orgoglio"

Nel comunicato in cui la Juve ha annunciato l'accordo con il tecnico uruguaiano, sono arrivate le prime dichiarazioni di Paolo Montero come tecnico della Next Gen. Orgoglio e gratitudine nelle sue parole: "Prima di tutto ci tengo a ringraziare la Juventus per la fiducia riposta in me. Per me è un orgoglio continuare ad allenare in questo Club e il mio primo obiettivo sarà quello di aiutare i miei giocatori a proseguire il loro percorso di crescita. Entusiasmo, allegria, passione e senso di appartenenza saranno i nostri principi fondamentali e proprio quest'ultimo, il senso di appartenenza a questa maglia, sarà il valore più importante da trasmettere a questi ragazzi perchè sarà ciò che ci permetterà di fare la differenza quando scenderemo in campo". La Juve Next Gen riparte dunque da Montero, in un girone nuovo: i bianconeri sono passati dal raggruppamento B a quello C.