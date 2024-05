Montero allenatore della Juventus, ora è ufficiale: il comunicato del club

Era nell'aria e ora è anche ufficiale: Paolo Montero è diventato l'allenatore della Juventus. La società ha scelto il tecnico della Primavera per prendere il posto dell'esonerato Massimiliano Allegri. L'ex difensore guiderà i bianconeri per le ultime due gare della stagione di Serie A, contro Bologna e Monza, e farà così il suo esordio nelle nuove vesti. Dal campo alla panchina la sua mentalità non è campionato per il pensiero Montero ha da sempre incarnato il Dna Juve con quel fino alla fine come mantra da proseguire, oltre a giocare per vincere altrimenti "fracaso".