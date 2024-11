Next Gen, Montero traballa: la Juve riflette, l'ultimo posto fa paura

La classifica della Juventus Next Gen fa tanta paura. Nella serata più 'spaventosa' dell'anno, quella della festa per Halloween, ha bussato alla porta dei bianconeri l'ennesima sconfitta. In casa contro il Sorrento la squadra ha retto fino alla fine ed è incappata nel solito errore . L'espulsione di Cudrig, quarto rosso della stagione, ha lasciato in dieci la Juve che, dopo essersi difesa bene, al 90esimo ha subito la rete di De Francesco . Per questo motivo la società è costretta a fare le sue valutazioni riguardo il futuro di Paolo Montero.

Montero, l'ipotesi sul futuro

Nessuna certezza, anzi... ma il destino di Paolo Montero è appeso a un filo sottilissimo. Lo impone la classifica, perché l'ultimo posto vuol dire retrocessione diretta in Serie D (da quest'anno anche le seconde squadre possono incappare in questo risultato), e anche i risultati. Sì, perché sin qui i bianconeri hanno raccolto una sola vittoria, tre pareggi e ben 8 sconfitte, di cui sei consecutive. Un mese in cui la Juve Next Gen ha raccolto zero punti e subito diversi gol (è la peggior difesa). Il club è costretto a fare le sue valutazioni, nonostante l'idea sia quella di continuare a dar fiducia a Montero, scelto in estate per guidare la seconda squadra al posto di Brambilla (uno dei nomi usciti in caso di eventuale esonerodell'uruguaiano), ma c'è bisogno di un cambio di rotta per cercare di raddrizzare la barca e uscire dalle sabbie mobili.

Il girone C è da sempre quello più difficile, per la pressione e per le piazze che lo compongono. Una difficoltà in più ma che non può essere certo un alibi. Dal mercato sono arrivati nomi importanti (Afena-Gyan,Semedo,Faticanti) ma che al momento stanno facendo fatica a trovare continuità ed essere decisivi. Una situazione davvero complicata e all'orizzonte c'è una gara importantissima, quella contro il Latina in casa. Una sfida che impone ai bianconeri un solo risultato, ovvero quella vittoria che manca dal 30 di agosto (contro la Casertana). L'ultimo treno di Montero per salvare la panchina? Difficile dirlo, ma senza dubbio serve una reazione per uscire dalla crisi.

