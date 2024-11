Juve Next Gen, solo 0-0 con il Latina: Montero espulso, i bianconeri restano ultimi

La Juventus Next Gen non va oltre lo 0-0 contro il Latina : un punto dopo sei sconfitte di fila. Una prestazione opaca, con poche occasioni da entrambi i lati. Montero non riesce a dare la svolta alla squadra e nel finale viene anche espulso dal direttore di gara. La giovane seconda squadra resta così all’ultimo posto in classifica e potrebbe perdere ulteriore terreno dalle altre rivali.

Juve Next Gen-Latina, il racconto del match

90'+4' - L'arbitro fischia tre volte, Juve-Latina termina 0-0.

90'+3' - La Juve trova il gol con Papadopoulos, ma era in netta posizione di fuorigioco.

90' - Concessi 4 minuti di recupero.

89' - Ammonito anche Semedo.

89' - Dentro Chico al posto di Bocic nel Latina.

88' - OCCASIONE LATINA!

Peterman con un mancino velenoso trova Crecco, che fa una sponda perfetta in area per Di Renzo, che viene intercettato sul più bello da Palumbo.

85' - Espulso anche Montero per proteste.

84' - Testa a testa tra Comenencia e Marenco: giallo per entrambi.

82' - Montero le prova tutte, dentro anche Guerra per Anghelè.

79' - Sostituzione nel Latina: dentro Saccani per Ercolano.

78' - Intervento in ritardo di Papadopoulos, giallo anche per lui.

76' - Doppio cambio di Montero: fuori Mancini e Peeters, dentro Semedo e Macca.

75' - Grande azione personale di Anghelè, che salta due uomini ma non riesce a dare forza e precisione alla conclusione.

70' - Sostituzione nel Latina: Mastroianni entra al posto di Ndoj.

66' - Doppio cambio nella Juve: fuori Faticanti e Afena-Gyan, dentro Palumbo e Papadopoulos.

63' - La Juve spreca un promettente contropiede con Afena-Gyan e Mancini che non riescono a sintonizzarsi e risparmiano il Latina.

59' - GRANDE INTERVENTO DI PEDRO FELIPE!

Il difensore bianconero con una scivolata pulita ferma Petermann lanciato a rete.

55' - Riccardi da solo in area, dopo un rimpallo, non riesce ad angolare e calcia un destro debole addosso a Daffara.

50' - OCCASIONE LATINA!

Improta viene lanciato a tu per tu con Daffara, che è bravo a deviare in uscita il pallonetto dell'attaccante.

47' - OCCASIONE JUVE!

Anghelè si libera bene in area, ma da due passi non riesce a fare centro e si fa respingere il tiro da Zacchi

46' - La Juventus dà il via al secondo tempo.

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro fischia due volte, il primo tempo termina 0-0.

43' - Mancini recupera un bel pallone sulla trequarti, ma Afena-Gyan spreca tutto con un brutto cross.

38' - La Juve prova a smontare il muro difensivo del Latina con Afena-Gyan e Anghelè, ma sul più bello l'attaccante viene fermato.

28' - Bocic salta Puczka e si invola in contropiede, il difensore lo ferma e viene ammonito.

24' - Il Latina chiede un calcio di rigore, ma Marenco in area cade troppo facilmente e per l'arbitro è tutto regolare.

23' - Mancini si prende il primo giallo del match: l'attaccante bianconero entra in scivolata e in ritardo su Ndoj.

20' - Le squadre non alzano il ritmo, ma è la Juve ad avere maggiore possesso.

13' - Punizione velenosa di Faticanti, ma Zacchi respinge bene in angolo.

9' - La Juventus costruisce bene in velocità e libera Anghelè per il tiro, ma era tutto fermo per fuorigioco.

2' - Anghelè sfuffe sulla destra e conquista un ottimo calcio di punizione. Sul pallone si presenta Puczka, ma non trova lo specchio.

1' - Il Latina muove il primo pallone del match.

Dove vedere Juve Next Gen-Latina: diretta tv e streaming

La sfida tra Juventus Next Gen e Latina, valida per la 13ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15:00 al "Pozzo-La Marmora" di Biella. Qui su Tuttosport la diretta testuale della sfida.

Juve Next Gen-Latina, le formazioni ufficiali

Juventus Next Gen (4-2-3-1): Daffara; Turco, Pedro Felipe, Scaglia, Puczka; Peeters, Faticanti; Comenencia, Anghelè, Afena-Gyan; Mancini. A disposizione: Radu, Macca, Savio, Amaradio, Guerra, Ledonne, Da Graca, Palumbo, Citi, Pagnucco, Papadopoulos, Semedo. All.: Montero

Latina: Zacchi, Ercolano, Di Renzo, Ndoj, Riccardi, Crecco, Marenco, Berman, Petermann, Bocic, Improta. A disposizione: Cardinali, Basti, Ciao, Mastroianni, Martignano, Addessi, Cittadino, Vona, Saccani, Iachini. All.: Boscaglia.

