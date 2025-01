Un ex Inter per la Juve Next Gen. E si pensa pure a un gran ritorno

La Juve Next Gen pensa al ritorno di Turicchia

Per la corsia mancina occhio a una vecchia conoscenza: si va, infatti, verso il ritorno di Riccardo Turicchia, reduce dal prestito al Catanzaro in B dove ha collezionato appena un’apparizione. Troppo poco per proseguire l’avventura in giallorosso e così la soluzione più logica porta verso il rientro alla casa madre, dove ritroverà in panchina mister Brambilla, che l’anno scorso aveva saputo valorizzarlo al massimo. Insieme di nuovo per ritornare in alto. Non solo il reparto difensivo al centro dei ragionamenti relativi alla campagna acquisti invernale: l’Under 23 verrà rinforzata anche in mezzo al campo, dove si pescherà tra gli over. Serve un elemento di esperienza e personalità per alzare il livello della mediana bianconera. Il casting però non è ancora entrato nel vivo. Davanti, invece, arriverà una punta che possa sia far coppia con Guerra (nelle prossime settimane si parlerà del suo rinnovo…) sia possa farne le veci. Due-tre idee sono già sul tavolo e portano a elementi militanti nella terza serie. Così da andare sul sicuro. D’altronde a gennaio non sono concessi esperimenti.