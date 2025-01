Bomber Guerra segna, la Juve vince ancora: Next Gen risorta con Brambilla

La Juventus Next Gen inizia l'anno al meglio con una vittoria di misura contro la Casertana . Tre punti che permettono ai bianconeri di scavalcare proprio i campani in classifica. Continua così la risalita dei giovani ragazzi di Brambilla , che dal suo rientro in panchina ha riportato fiducia e risultati. Grazie alla firma di Guerra , quinta rete in campionato, è arrivato infatti il sesto risultato utile di fila e la quarta vittoria dopo l'esonero di Montero.

Juventus Next Gen-Casertana, la cronaca del match

93' - Triplice fischio: la Juve Next Gen batte 1-0 la Casertana grazie al gol di Guerra.

91' - Si accende una rissa tra le due squadre: ammoniti Faticanti, Carretta e Capasso.

90' - Concessi tre minuti di recupero.

88' - Doppio cambio Casertana: dentro Iuliano e Capasso per Paglino e Damian.

85' - OCCASIONE JUVE!

Owusu salta due uomini, ma al momento del tiro viene ipnotizzato da Zanellati.

83' - Macca travolge Bakayoko e si prende il giallo. Era diffidato e salterà la sfida contro il Catania.

81' - GOL DELLA JUVENTUS!

Puczka con un cross dalla sinistra trova un inserimento perfetto di Guerra, che fa centro.

79' - Sostituzione Casertana: Bakayoko prende il posto di Collodel.

78' - OCCASIONE CASERTANA!

Dopo un rimpallo in area, la palla finisce sui piedi di Collodel, che però non ne approfitta e viene fermato.

74' - Primo cambio nella Juve: esce Palumbo, entra Owusu.

70' - Giallo per Paglino, che era diffidato e salterà la prossima sfida contro il Picerno.

69' - La Juve è pericolosa in contropiede: Macca serve Guerra, l'attaccante trova in verticale Comenencia, che calcia di prima ma centrale.

68' - Palumbo trattiene Carretta e viene ammonito.

63' - Cambio nella Casertana; dentro Proia per Deli.

58' - GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS!

Puczka crossa lungo, Afena-Gyan ci arriva con una acrobazia e al volo trova Guerra che fa centro. Ma il guardalinee alza la bandierina.

50' - MIRACOLO DI DAFFARA!

Damian si libera e fa partire un destro dai venticinque metri destinato all'incrocio, ma il portiere della Juve si supera.

48' - Traversone velenoso di Comenencia, liscio della difesa, ma nessuno ne approfitta.

46' - La Juve dà il via alla ripresa.

FINE PRIMO TEMPO

45'+1' - L'arbitro fischia due volte, il primo tempo termina 0-0.

45' - Concesso un minuto di recupero.

44' - Proteste di Vano, che reclama un fallo di mano e si prende il cartellino giallo.

38' - La Juve reclama un calcio di rigore per un fallo di Kontek su Afena-Gyan, trvaolto dopo aver ciccato un tiro, ma per l'arbitro è tutto regolare.

32' - Grande assist di Guerra per Afena-Gyan, lanciato verso la porta, ma Zanellati riesce ad anticiparlo sul più bello.

27' - Cross di Comenencia dalla destra, Guerra prova a girare di prima al volo, ma non trova lo specchio.

22' - Faticanti pesca Mulazzi, che stoppa bene e calcia di sinistro, chiamando Zanellati ad una buona parata.

14' - Azione personale di Afena-Fyan, che salta Gatti e si porta al tiro, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Kontek.

11' - Ritmi bassi, con le due squadre che si studiano.

6' - OCCASIONE JUVENTUS!

Afena-Gyan manda in porta Guerra, che a tu per tu con il portiere calcia fuori.

3' - Mulazzi ci prova con un destro di controbalzo da fuori area, ma il suo tiro è troppo alto.

1' - Fischio d'inizio: la Casertana muove il primo pallone del match.

Juve Next Gen-Casertana, dove vederla

La sfida tra Juventus Next Gen e Casertana, valida per la 21ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio d'inizio del match è atteso per alle 15:00 al "Pozzo-La Marmora" di Biella. Qui su Tuttosport il live tesuale dell'incontro.

Partita : Juventus Next Gen-Casertana

: Juventus Next Gen-Casertana Data e orario : sabato 4 gennaio, ore 15:00

: sabato 4 gennaio, ore 15:00 Canale TV : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: NOW TV, Sky Go

Le formazioni ufficiali di Juve Next Gen-Casertana

Juventus Next Gen (4-4-2): Daffara; Mulazzi, Scaglia F., Gil Puche, Puczka; Comenencia, Faticanti, Palumbo, Macca; Guerra, Afena-Gyan. A disposizione: Radu, Cat Berro, Poli, Amaradio, Ledonne, Da Graca, Citi, Owusu, Turco, Peeters, Papadopoulos, Semedo. Allenatore: Brambilla.

Casertana: Zanellati, Kontek, Heinz, Carretta, Damian, Deli, Collodel, Paglino, Falasca, Gatti, Vano. A disposizione: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Salomaa, Bacchetti, Matese, Iuliano, Proia, Bianchi, Rocca, Capasso, Bakayoko. Allenatore: Iori.

Arbitro: Giorgio Bozzetto (Bergamo)