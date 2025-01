Catania-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Domenica 12 gennaio, alle 15:00, Catania e Juventus Next Gen si sfideranno in un incontro valido per la 22ª giornata del girone C di Serie C. È possibile seguire l’evento in diretta televisiva su Sky Sport, che trasmetterà la partita. In alternativa, sarà possibile guardarla in streaming su NOW TV e Sky Go, per seguire l'andamento della sfida comodamente da casa o in mobilità. L'incontro promette di essere ricco di emozioni, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo per proseguire il cammino verso i rispettivi obiettivi stagionali. La sfida tra il Catania e la Juventus Next Gen si preannuncia quindi come una delle più interessanti della giornata, con gli appassionati di calcio pronti a seguire ogni minuto del match con la diretta su Tuttosport.

Le formazioni ufficiali di Catania-Juve Next Gen

Catania: Farroni, Castellini, Quaini, Gega, Raimo, De Rose, Carpani, Anastasio, Jimenez, Stoppa, Inglese. A disposizione: Butano, Allegra, Ierardi, Celli, Guglielmotti, Di Tacchio, Verna, Forti, Lunetta, Privitera, D’Andrea. Allenatore: Domenico Toscano.

Juventus Next Gen: Daffara, Mulazzi, Scaglia F., Gil Puche, Comenencia, Palumbo, Faticanti, Owusu, Puczka, Afena Gyan, Guerra. A disposizione: Radu, Cat Berro, Poli, Citi, Turco, Peeters, Cudrig, Amaradio, Ledonne, Papadopoulos, Da Graca, Semedo. Allenatore: Massimiliano Brambilla.

Arbitro: Mattia Drigo (Portogruaro)

Brambilla, conferenza Catania-Juventus Next Gen

Brambilla ha parlato alla vigilia della sfida: "Il cammino è ancora lungo, ci sarà da lavorare e da lottare, perché la parte più difficile deve ancora arrivare. Vedo però tanti miglioramenti, sia nella fase di non possesso e difesa che poi nella manovra. I ragazzi lavorano bene insieme, si aiutano, approcciano nel modo giusto, e poi producono gioco con una buona manovra, come si è visto per esempio con la Casertana. Poi c’è anche una maggiore consapevolezza di potersela giocare e far bene con chiunque. La cosa più importante è portare gli attaccanti in zona gol a crearsi gli spazi giusti per colpire, il prossimo step è sfruttare ancora di più queste situazioni".

Sulla trasferta contro il Catania: "Stiamo molto bene, fisicamente e mentalmente, andiamo ad affrontare una trasferta difficile, contro una squadra costruita per andare in Serie B, con giocatori di qualità, di esperienza per la categoria, in un ambiente sicuramente molto caldo, con tanto pubblico. Dovremo adattarci subito all’ambiente, per poi giocarcela, cosa che possiamo fare alla grande. E’ un “buon” momento per una sfida così, perché loro arrivano da una sconfitta e quindi avranno una grande voglia di rimettersi in carreggiata. Ne verrà fuori sicuramente una partita tosta, ma ripeto: ce la possiamo giocare".