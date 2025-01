Juve Next Gen-Monopoli: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Una Juve Next Gen in grande spolvero e in continua risalita. I bianconeri sono reduci dalla vittoria contro il Catania al Massimino, e in generale da cinque vittorie nelle ultime sei gare giocate. Un ruolino di marcia che consentito alla squadra di Massimo Brambilla non solo di allontanare la zona rossa della classifica, ma di poter addirittura sognare un piazzamento all'interno della griglia playoff. Next Gen dunque in cerca di conferme anche nel prossimo match, quello contro il Monopoli: i biancoverdi pugliesi sono arrivati alla vigilia del 23esimo turno di campionato in vetta alla classifica del girone C di Serie C. Brambilla, come ammesso alla vigilia della sfida, può contare su un gruppo rinfoltito: "Sono arrivati in settimana quattro ragazzi: uno, Turicchia, è tornato da noi, è di casa qui, e lo conosciamo bene. E poi ci sono Quattrocchi, Villa e Deme, che arrivano da squadre in cui hanno giocato molto. Si stanno come è logico ambientando ma sono pronti per dare il loro contributo".